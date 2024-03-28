بوشيكيان: الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية حيث يحصد المتبارون اللبنانيون المناصب الأولى والثانية بين مئات المشاركين من مختلف الدول.

وقال:" لا ينقص اللبنانيّون الموهبة ولا الابتكار ولا التصميم ولا المثابرة. فحيث تُعطى لهم الفرصة، يُقدمون ويبرعون ويفوزون، وذلك بفضل الانفتاح اللبناني على الخارج، والعلم والمعرفة وتعدّد اللغات والمرونة التي يتحلّون بها. هذه الميزات تجعل اللبناني يفتخر بمواطنيّته وبوطنه، وهو يبذل كل ما أمكن ليرفع اسم لبنان عالياً."إب