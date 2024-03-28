الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لدعم المريض وتطوير النظام الصحي

اختتم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات الكبيرة التي طرأت على تعرفات التغطية الصحية، وذلك بلقاءين عقدهما بعد ظهر اليوم في المستشفى التركي بصيدا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية.

وكان قد التقى قبل الظهر في وزارة الصحة العامة مدراء المستشفيات الجامعية في بيروت وجبل لبنان، بعد لقاءات عقدها في الأيام الماضية شملت مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال.



ولفت الوزير الأبيض إلى أن تأمين مصلحة المريض يبقى الهدف الأساسي من الزيادات التي تضمنتها موازنة العام الحالي، مشددًا على حتمية عدم قبض أي فروقات إضافية بحجة الأوضاع المالية الراهنة لأن الزيادات التي طرأت على التعرفات مدروسة بشكل أنها تحقق العدالة للمستشفيات كما للأطباء الذين ينطبق عليهم أيضًا مبدأ عدم قبض فروقات، لأنهم سيقبضون بموجب الزيادات الجديدة أتعابًا عادلة توازي الأعمال الطبية وفي مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.



وقال وزير الصحة العامة إن إسراع المستشفيات في عمليات الفوترة سيساعدها على قبض مستحقاتها بسرعة أكبر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمكننة عملية الفوترة من أجل تسريع إعطاء الحقوق المالية. وشدد في هذا المجال على ضرورة عدم تخطي السقف المالي المحدد.



وتوجه الوزير الدكتور الأبيض إلى المستشفيات الحكومية مشددًا على وجوب أن تنعكس الزيادات تحسينًا لأوضاع الموظفين، وافتتاحًا لأقسام طبية جديدة، لافتًا إلى أن الوزارة ماضية قدمًا في دعم هذه المستشفيات وزيادة العمل فيها.



وأكد أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لأي استفسار وتوضيح مشددًا على الحرص على البدء بهذه المرحلة الجديدة بإيجابية وشفافية تحافظ على المريض أولا وتسهم في تطور النظام الصحي ثانيًا.