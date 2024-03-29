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محليات

لبنانيون يحتلون المركز الاول في ختام مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

2024-03-29 | 02:56
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لبنانيون يحتلون المركز الاول في ختام مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات
لبنانيون يحتلون المركز الاول في ختام مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

فاز طلاب لبنانيون بالمركز الاول عن فئة الشبكات (Network)، وذلك ضمن نسخة العام السابع من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الوسط ووسط افريقيا. حيث اقيم في بيروت، حفل اختتام لهذه المسابقة وذلك برعاية و حضور وزير الاتصالات جوني القرم، تخلله توزيع الجوائز على الفائزين.

والى جانب وزير الاتصالات، حضر الحفل السفير الصيني في بيروت ممثلا بالملحق التجاري السيدة لي جينغ ، بالإضافة إلى ممثلي النقابات و الجمعيات التكنولوجيه والصرح التعليمي ممثلا بعمداء الجامعات في لبنان و عدد من المدراء العامين أيضاً. وتستهدف المسابقة تحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات وتسريع اندماجهم بالتكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في لبنان. وركزت دورة العام الحالي الضوء على الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية للأعمال، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رعاية المواهب المحلية. وشهدت النسخة السابعة من مبادرة هواوي الرائدة لتنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق المسابقة في عام 2017، حيث استقطبت المسابقة ما يزيد عن 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام. وتأهل 22 فريقاً وطنياً إلى النهائيات الإقليمية، يضمون 66 طالباً و20 مدرساً، من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. حيث حصل الفريق اللبناني في الشبكات (Network)  على المركز الاول, و استحصل فريق السحابه (Cloud) على المرتبه الثانيه و فريق الحوسبة (Computing) على المركز الثالث. هذا و سوف يشارك كل من فريق الشبكات و السحابه في نهائيات مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الدوليه الذي سوف تقام في شنزن – الصين بين 22 و 25 من ايار مايو 2024. وقال قرم في كلمة له خلال الحفل: "تعد الشراكة بين وزارة الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وموردي التكنولوجيا مثل هواوي (HUAWEI) مثالاً لما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معًا لتحقيق هدف مشترك. وتأتي هذه المسابقة بمثابة منصة لطلابنا لعرض مواهبهم وتحدي أنفسهم والنمو. إنها فرصة لنا لدعم أحلامهم، والاستثمار في تطوير مهاراتهم، وضمان حصولهم على الموارد التي يحتاجونها للازدهار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
وأضاف قرم: "بصفتي وزير الاتصالات في لبنان، أدرك تمامًا الدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رحلة بلدنا نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة. إن التزامنا برعاية المواهب في مجالات Al وCloud وBig Data  وإنترنت الأشياء لا يجب أن يتزعزع."
بدوره، شكر السيد محمد شرارة ، مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية في هواوي لبنان وزارة  الاتصالات على الدعم الذي قدمته للمسابقة وقال في كلمته: "تمتد شراكة هواوي الطويلة الأمد مع الجامعات اللبنانية لسنوات عديدة، بدءًا من المشاركة النشطة في المسابقات التي تنظمها هواوي، مثل مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و مروراً بإنشاء أكادمية هواوي لتكنولوجيا الاتصالات و المعلومات، ووصولاً إلى فرص التدريب . في هواوي، شهدنا شغف الطلاب اللبنانيين وقدراتهم الفريدة، مثل الطلاب الذين نحتفل بنجاحهم اليوم، المعروفين باندفاعهم الثابت وتعطشهم الدائم للمعرفة، وقدرتهم الرائعة على نقل الأفكار المعقدة بكل بساطة وفعالية. يسعدني اليوم أن أعلن أن هواوي لبنان ستوسع شراكاتها الأكاديمية طوال عام 2024. مهمتنا واضحة: مساعدة الطلاب اللبنانيين في رعاية مواهبهم وتحقيق إمكاناتهم الهائلة من خلال التعاون مع الجامعات."
وتتمثل أبرز أهداف مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا وتعزيز النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في لبنان من خلال رعاية المواهب المحلية التي يمكنها مواكبة فكر ومتطلبات العصر الذكي للإسهام في إنجاز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات والرؤى الوطنية للبلاد وفي مقدمتها بناء اقتصاد رقمي مستدام وقائم على المعرفة. كما تسهم المسابقة في جَسر الفجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للطلاب في المستقبل. 
وتركز الدورات التدريبية وبرنامج المسابقة في العام الحالي على التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والبيانات الضخمة، والأمن، وDatacom، والشبكة المحلية اللاسلكية WLAN، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم. وتعتبر المسابقة أحد القنوات الرديفة للجهود الحالية التي تبذلها الحكومات والجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال اكتشاف المواهب ودعمها لإعداد قادة المستقبل الذين ستقع على عاتقهم قيادة دفة التطوير بالاعتماد على التكنولوجيا.
وعلى مدار الأعوام السته الماضية، تقدم مئات الطلاب من عدة كليات وجامعات من لبنان بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات حيث حصد العديد منهم على نتائج مشرفة.
لبنانيون يحتلون المركز الاول في ختام مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

محليات

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وزارة الاتصالات

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