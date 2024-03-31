باسيل عقب لقائه الراعي: مستعدون لكل شيء للدفاع عن وجودنا

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد تهنئة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بالقيامة على رأس وفد من "التيار"، أن وجودنا ودورنا إلى قيامة". وقال: اتينا الى الصرح الكبير في هذا اليوم الكبير لنعيش القيامة برمزيتها الدينية وبمعناها الوطني لانه عندما نؤمن بأن المسيح قام لا يحق لنا ألا نؤمن بأن لبنان سيقوم".