حركة أمل نعت ثلاثة شهداء
نعت حركة امل في بيان "الشهيد المجاهد السيد موسى عبد الكريم الموسوي من بلدة النبي شيت ومواليد عام ١٩٧٧ والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب "
كما نعت "امل" " الشهيد المجاهد محمد علي وهبي من بلدة الخيام ، مواليد عام ١٩٨٧، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".
وفي بيان ثالث نعت الحركة: " الشهيد المجاهد محمد داوود شيت، من بلدة كفركلا، مواليد عام ١٩٩٢، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".