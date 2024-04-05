حركة أمل نعت ثلاثة شهداء

كما نعت "امل" " الشهيد المجاهد محمد علي وهبي من بلدة الخيام ، مواليد عام ١٩٨٧، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وفي بيان ثالث نعت الحركة: " الشهيد المجاهد محمد داوود شيت، من بلدة كفركلا، مواليد عام ١٩٩٢، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".