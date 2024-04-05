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محليات

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!

2024-04-05 | 14:07
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!

فوجئ اهالي البلدات الجنوبية الحدودية لا سيما المهجرة و المهدمة منها بانذارات من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدفع فواتير المياه عن العام ٢٠٢٤، مع اخطارهم بتجنب الخضوع للغرامات العالية.

وسأل الأهالي "هل تكون مكافأة القرى المهجرة و اصحاب البيوت المهدمة والمدمرة بفرض عليهم رسوم وغرامات عن خدمة لم يستفيدوا منها وهل هكذا تكون مقومات الصمود وتعزيز الجبهة الداخلية، وبأي يحق يتم التشبيح على النازحين".

وكانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعلنت لجميع المشتركين أنها "وضعت قيد التحصيل رسوم مياه العام 2024 والتي تبلغ 10,100,000 ل.ل. مشيرة الى انه ويتوجب المبادرة الى تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتب المؤسسة أو لدى شركة omt."

كما أعلنت المؤسسة "لجميع المشتركين المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام ٢٠٢٣ والاعوام السابقة لها إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٤، والا ستعمد الى قطع المياه عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه. كما يمكن للمشتركين الاستفادة من نظام تقسيط الرسوم السابقة المتوجبة عليهم على فترة ٣٦ شهراً.

كما ستعمد الى ازالة جميع المخالفات والتعديات على الشبكات وملاحقة المخالفين امام الجهات القضائية المختصة."

ودعت المؤسسة جميع المواطنين الى التقدم لدى دوائر ومكاتب المؤسسة لتسوية أوضاعهم خلال فترة تنتهي بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٤ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

واشارت المؤسسة الى ان هذا الاعلان يعتبر  بمثابة اشعار تبليغ لكل مشترك.

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!

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