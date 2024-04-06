ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهورية

ـ توقعت أوساط سياسية أن يتحوّل استحقاق محلي واسع إلى مادة سجالية جديدة.

ـ تبيّن أن جهات معنية تعمل على إنجاز الطابع الخاص بالمخاتيرليصبح جاهزاً وقيد التداول بعد عيد الفطر.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن كلام أحد رؤساء الأحزاب في إفطارأقامه لمناسبة عيد الفطر أراد من خلاله إرسال رسالة إلى رئيس تيار أكثر من الثنائي الشيعي.

اللواء

ـ همس

ما زال تفاهمٌ ما «معمولٌ به» إقليمياً، لجهة تحييد دولة كبرى عن الهجمات الانتقامية، على الرغم مما يحصل في عاصمة قريبة من استهدافات.

ـ غمز

تمكنت وزارة المال من توفير وفرة بالليرة اللبنانية في عمليات سداد الضرائب والمستحقات التي تسابق المكلفون الى دفعها دون إبطاء.

ـ لغز

تمكنت مصارف ذات ملاءة مالية من تحصيل دولارات آتية من الخارج عبر عملية استبدالها عبر حسابات خاصة بالليرة اللبنانية على «منصة صيرفة» بالسعر المعمول به.

نداء الوطن

ـ إستقبل مرجع نيابي عدداً من المصرفيين والنقديين لسؤالهم عن كيفية التعامل مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتفاق معه مع ضمان حقوق المودعين.

ـ يقول مرجع رسمي معني بالمفاوضات مع صندوق النقد إنّه لم يسمع منذ أكثر من سنة من أي مسؤول غربي، أي سؤال أو استيضاح عن مصير المفاوضات مع الصندوق والإصلاحات.

ـ تبدي مرجعيات أرثوذكسية استياءها من تكليف حصل في الآونة الأخيرة في وزارة سيادية، وستتحرك لتصحيح ما تعتبره خطأ بحق الطائفة.

البناء

توقعت مصادر أمنية إقليمية أن تتكرّر عمليات إطلاق النار من الحدود الأردنية على جيش الاحتلال وأن يحدث مثلها عبر الحدود المصرية مع ترجيح أن تكون العملية تعبيراً عن غضب فردي لمواطن أو جندي أو عمل منظم داخل الجيش وربما تحت أعين بعض الأجهزة الأمنية وتحمل رسائل تقول إن الوضع في البلد يغلي ويهدّد بالانفجار ما لم تتم معالجة سريعة للوضع في غزة.

رأى مصدر دبلوماسي أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تداعيات الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وحتميّة الرد الإيراني تدخل المنطقة في اللعب على حافة الهاوية. وهذه المرحلة الانتقالية الحرجة قد تتحوّل إلى تفاوض على صفيح ساخن، فيصبح التفاوض على حافة الهاوية، حيث ينتهي بوقف نهائيّ للحرب أو يكون الفشل طريقاً نحو الحرب الكبرى.

الأنباء

*طبيعة الردود

تصريحات مرجعية أساسية يؤشر إلى طبيعة ردود ميدانية مرتقبة في الإقليم.

*مبالغة في التفاؤل

مبالغة في التفاؤل حيال ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة على مستوى استحقاق داهم.