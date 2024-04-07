"الشتوية راجعة".. ماذا يخبىء لنا طقس بداية الأسبوع؟!

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٢ بقاعًا وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا يتحول الى غائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار محلية إلى شاملة بعد الظهر

- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: غير مستقر خاصة بعد الظهر، غائم مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانًا (احتمال تساقط برد) وتتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الثلاثاء: غير مستقر، غائم مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانًا (احتمال تساقط برد) وتتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س