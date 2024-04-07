قوى الأمن تعمم صورة مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصّة غادر مكان إقامته ولم يعد!

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود أنس حسن السمحان (مواليد عام 1992، سوري) الذي غادر مكان اقامته الكائن في بلدة البيرة العكاريّة بتاريخ 03/04/2024، ولم يعد لغاية تاريخه، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة ومصاب بمتلازمة "داون"، ويُعاني من داء "السّكري".