النقيب عارف ياسين: غياب الدولة واجهزتها يهدد البلد وحياة الناس وأرزاقهم

صدر عن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين البيان الآتي:





"امتدت يد الغدر والإجرام لتغتال منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل المغدور باسكال سليمان ويبدو أن تعرض اللبنانيين للإغتيال والقتل سيستمر طالما أن المجرمين يتنقلون بحرية دون خوف من العقاب، فغياب الدولة وأجهزتها عن ممارسة السلطة الفعلية يهدد البلد ويهدد حياة الناس و أرزاقهم كل يوم أثناء تنقلهم و حتى في عملهم وفي بيوتهم.

إن نقابة المهندسين في بيروت تطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية بالكشف عن المخططين والمنفذين لهذه الجريمة وعن كل الجرائم التي بقيت مجهولة الفاعل أو تم تجهيله عن قصد ولم يتم الكشف عن مرتكبيها حتى الٱن لكي لا تتكرر المأساة، ولكي يتوقف مسلسل الإغتيالات والقتل واستباحة دماء اللبنانيين.

السلام والرحمة لروح المغدور و الصبر والسلوان لعائلته و لرفاقه ولمحبيه".