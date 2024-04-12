باسكال سليمان الى مثواه الأخير وجعجع يؤكد أن المواجهة مستمرة

اعلن حزب الله في بيان تنفيذ هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة راموت نفتالي المعادية
أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" إلى أن "التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية ولدى الجيش".
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني للشهيد عباس ديب دعيبس في بيروت، "اننا جاهزون إذا ما وسَع الكيان الإسرائيلي الحرب، وإن كانت قناعتنا باستبعاد توسعتها، ولن تنفع لا تهديدات مسؤوليه ولا التدخلات الخارجية في أن تؤدي إلى ثنينا عن موقفنا المساند الذي سنستمر فيه مادامت المعركة قائمة في غزة".