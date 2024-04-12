المشهد السياسي | تفلت امني يغلب الفراغ الرئاسي

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني للشهيد عباس ‏ديب دعيبس في بيروت، "اننا جاهزون إذا ما وسَع الكيان ‏الإسرائيلي الحرب، وإن كانت قناعتنا باستبعاد توسعتها، ولن تنفع لا تهديدات مسؤوليه ولا التدخلات الخارجية في أن تؤدي إلى ثنينا عن موقفنا المساند ‏الذي سنستمر فيه مادامت المعركة قائمة في غزة".