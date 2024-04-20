ميقاتي بضيافة الحريري في باريس... والسبب؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل.



