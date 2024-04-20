ميقاتي بضيافة الحريري في باريس... والسبب؟

وقد جرى خلال اللقاء عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل.
صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، بيان جاء فيه:
ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرتين هليكوبتر تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تحطمتا في البحر خلال تدريب ما أدى إلى مقتل واحد على الأقل من أفراد الطاقمين الثمانية.