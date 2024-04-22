مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤونِ التوسعِ والجوار أوليفير فاريلي يجري محادثات في لبنان حول النزوحِ السوري .. لمتابعة التفاصيل مباشرة:

معلومات الجديد : الرئيس القبرصي سيتحدث في مؤتمر بروكسل بإسم قبرص ولبنان عارضا ما يفترض ان يتخذه الاتحاد الاوروبي من اجراءات جديدة في ملف عودة النازحين السوريين