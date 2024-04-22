عبدالله بو حبيب: لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن

وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بو حبيب، بعد لقائه نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسّع السيد أوليفر فارهاليي، يرافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وال: