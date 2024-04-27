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محليات

بالجرم المشهود.. قوى الامن توقف مروجي مخدرات في الضاحية الجنوبية!

2024-04-27 | 08:41
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بالجرم المشهود.. قوى الامن توقف مروجي مخدرات في الضاحية الجنوبية!
بالجرم المشهود.. قوى الامن توقف مروجي مخدرات في الضاحية الجنوبية!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بترويج مواد مخدرة في الضاحية الجنوبية، على متن دراجة آلية لونها أسود.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويتهما، وهما: م. ق. (من مواليد العام 2003، سوري)، ع. ح. (من مواليد العام 1994، لبناني)، تبين أنه من أصحاب السوابق في مجال المخدرات.

بتاريخ 17-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في الضاحية الجنوبية، بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع سويت، لون أسود، من دون لوحات، تم ضبطها، وتبين أنها مسروقة. وفي خلال عملية التوقيف شهر أحدهما مسدسا حربيا بوجه عناصر الدورية، التي تمكنت من فرض سيطرتها على الوضع، وضبط المسدس.

وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما: 8 طبات مدون عليها VIP BUZZ، زنة الواحدة حوالي 4،1 غ- طبتين مدون عليها SPECIAL BUZZ 1 GRAM، زنة الواحدة حوالي 4،9 غ- 11 طبة مدون عليها NET، زنة الواحدة حوالي 4،5 غ- 8 طبات مدون عليها Buzz, زنة الواحدة حوالي 4،5 غ- 9 طبات مدون عليها PURE، زنة الواحدة حوالي 4،3 غ- 23 طبة مدون عليها BUZZ، زنة الواحدة حوالي 4،2 غ- 9 طبات كوكايين زنة الواحدة حوالي 4،2 غ- 15 طبة كوكايين زنة الواحدة حوالي 4،1 غ- 3 طبات كوكايين مدون عليها أبو عباس BOOM، زنة الواحدة حوالي 10 غ- مبلغ مالي وهاتف خليوي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات، لصالح أحد التجار في منطقة الضاحية الجنوبية، وتعاطيها. كما أفادا أنهما استلما الدراجة والمسدس من التاجر لاستخدامهما خلال عمليات الترويج.


أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
بالجرم المشهود.. قوى الامن توقف مروجي مخدرات في الضاحية الجنوبية!

محليات

قوى الامن الداخلي

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