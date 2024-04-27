بالفيديو - جوزيف أبو فاضل عن جنبلاط: "الزعيم الفخري للتقدمي.. واقف ع راس التلة" !

#جوزيف_أبوفاضل عن #وليد_جنبلاط : "واقف ع راس التلة.. وهو الزعيم الفخري"@Rawandbudargham @AbuAbufadel pic.twitter.com/EH6vlBnd7N
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 27, 2024
#جوزيف_أبوفاضل عن #وليد_جنبلاط : "واقف ع راس التلة.. وهو الزعيم الفخري"@Rawandbudargham @AbuAbufadel pic.twitter.com/EH6vlBnd7N
بعد هدوء وضبط امني استمر اشهرا في مخيم عين الحلوة جرت محاولةٌ للعبث بامن المخيم وفي توقيت مثير للتساؤلات ويدفع الى الشك بوجود جهات ٍ عاملة على اضرام النيران في المخيم وعودة التوت وذلك عن طريق اطلاق النار على شاب اعزل لا حيلة له ولا قوة .
استهدف العدو الإسرائيلي اليوم السبت، بغارة منزلاً في بلدة صربين وتوجهت الهيئات الصحية والدفاع المدني إلى المكان.