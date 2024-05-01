عن سبب "حريق المطعم".. بيان توضيحي من فوج إطفاء بيروت!

ورد في بعض المواقع الإخبارية ان مصادر من فوج اطفاء بيروت كشفت ان سبب الحريق الذي حصل امس في مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.

يهم فوج اطفاء بيروت ان يلفت النظر ان عمل الفوج هو عمل احترافي يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات.

لذا تؤكد قيادة الفوج انه بناء لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الادلة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقوما بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص.

كما يهم الفوج ان يوضح ان اي تصريح بإسم الفوج يكون صادرا اما عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز او رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم وغير ذلك يكون عار عن الصحة ومغلوط.

اقتضى التوضيح