بالفيديو - سلسلة غارات عنيفة إستهدفت أطراف جبل بلاط

شاهد 🔽 - مراسل #الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة إستهدفت أطراف جبل بلاط بين راميا ومروحين وعيتا الشعب @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/wv7xv4Wxnp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 8, 2024
شاهد 🔽 - مراسل #الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة إستهدفت أطراف جبل بلاط بين راميا ومروحين وعيتا الشعب @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/wv7xv4Wxnp
الحدث - توفيق شومان - الحلقة الكاملة
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