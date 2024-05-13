الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات

2024-05-13 | 14:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات
قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات


أحيت حركة أمل ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد المجاهد غالب حسين الحاج (القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني)، وبهذه المناسبة أقيم حفل تأبيني في مجمع أبي عبد الله الحسين (ع) في البازورية، بحضور عائلة الشهيد، لفيف من رجال الدين، عضو هيئة الرئاسة النائب قبلان قبلان، النائبين علي خريس وحسين جشي، أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في الحركة، الوزير السابق د. محمد داوود، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد وأعضاء قيادة المفوضية، المسؤول التنظيمي في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، وفد من حزب الله،
وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وكشفية وحشود شعبية.


بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم وتعريف من محمد زين، كانت كلمة حركة أمل ألقاها النائب قبلان قبلان تحدث فيها عن المسيرة الجهادية للشهيد غالب الحاج الذي يحظى بالسمعة الطيبة والأخلاق الرفيعة وصاحب العمل الكبير الجبار فوق أرض الجنوب، والذي أعطى درسا ونموذجاً للعمل في سبيل الأرض والعرض والكرامة، طلب الشهادة ورغبها ودعا إليها فنالها.

وأضاف أن الشهادة وسام رفيع يضعه الله على جبين من يحب ويختص، وهو ثمرة الجهاد الذي لا يُفتح الا لخاصة اولياء الله الذين يزرعون في الأرض ويرتفعون في السماء.

وقال أن الإمام الصدر أنشأ مؤسسة جبل عامل لينمو وينبت فيها مقاومون ومجاهدون، وهي التي خرّجت الأساتذة والطلاب والعاملون الشهداء، ولن يكون آخرها الشهيد غالب.

وتابع: " لكل من ينتقد مسيرة المقاومة والصراع مع العدو، نقول له أنها مسيرة الحق ومسيرة الأنبياء والأولياء، وعندما نقدم الشهداء وندافع عن أرضنا فإننا نعلّم العالم كيف يمكن للإنسان أن يكون حراً عزيزا وليس ذليلاً في مجتمعه وبين أهله".

وأكمل بالحديث عن الجنوب الذي لقّن الجميع دروساً في المواجهة و الكرامة والعزة، ومئات الجنوبيون انتصروا بضعف عدتهم، قائلاً " نحن في هذا الخط والمسيرة وإياكم أن تسمعوا للموسوسين الذين يقولون اسرائيل قوية وما لنا وما لها، معتقدين أننا اذا تركناها ستتركنا، فهل يضمنون لنا اذا أدرنا ظهرنا أنهم لن يقتلوننا كما قتلوا الكثير من جيوش العرب؟ وهل يضمنون لنا الحفاظ على العزة والكرامة؟، لذلك علينا الاستمرار في هذا المشروع والتصدي لهذا العدو مهما كان الثمن غالياً".

وأشار الى أن التخلي عن هذه المسيرة سيجعلنا ندفع الثمن آلاف الأضعاف دون تحصيل أي شيء، مؤكداً أن الجنوب يدافع عن الوطن وكل الأمة في وجه الطغاة والمعتدين ولولاه لما كان لهذا الوطن قيمة.

وقال: " قوتنا في هويتنا التي تأتي بالجهاد والعطاء والدم والتضحيات والشهادة، ولن تهبط عزائمنا وسنبقى على هذا الخط".

وختم أن المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب والقرى المدمرة والشهداء والجرحى والقيام بواجباتها، لأنها ملزمة بدفع التعويضات التي هي حق لأبناء الجنوب، فيما هي مقصرة حتى ينقطع النفس تجاه أهالي الجنوب، "نحن سنبقى نواجه هذا العدو ولن نسمح له ان ينتصر علينا، وسنبقى نعيش ونستشهد بكرامة وعزة".

ثم كانت كلمة مؤثرة بإسم العائلة ألقاها نجل الشهيد، هادي الحاج، استذكر فيها مسيرة والده معبّراً عن فخره بشهادته، شاكراً كل من واساهم وشاركهم من المحبين.

واختتم الحفل التأبيني بمجلس عزاء حسيني مع سماحة السيد نصرات قشاقش.
قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات

محليات

حركة أمل

قبلان قبلان

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي إستقبل سفيرة الإتحاد الأوروبي.. ومؤتمر بروكسل محور اللقاء
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

اقرأ ايضا في محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات
14:07

الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات

تعرض مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي ش. ج. إلى إطلاق النار في محلة الجاموس ونُقِل إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.
وحتى الساعة، لم تُعرَف الأسباب ولا خلفية الجناة.
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

14:07

الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات

تعرض مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي ش. ج. إلى إطلاق النار في محلة الجاموس ونُقِل إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.
وحتى الساعة، لم تُعرَف الأسباب ولا خلفية الجناة.
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

نصرالله: جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة كماً ونوعاً
13:58

نصرالله: جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة كماً ونوعاً

قال الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين: "نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكية، ومع كل مسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذك كل الشهدداء الذي ساندونا وقضوا عمرهم يدعمون المقاومة".

13:58

نصرالله: جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة كماً ونوعاً

قال الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين: "نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكية، ومع كل مسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذك كل الشهدداء الذي ساندونا وقضوا عمرهم يدعمون المقاومة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024