الوطني الحر: نثمن التوافق اللبناني على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية حيال الملف

وثمن التيار "التوافق الحاصل بين اللبنانيين على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية التي تهدف الى تثبيتهم في البلدان التي نزحوا إليها"، واكد المجلس السياسي "ضرورة التصدي لملف السوريين الموجودين بصورة غير شرعية على الاراضي اللبنانية وذلك بتطبيق اجراءات عملية وفقا للقوانين المرعية".

واعلن عن "موقف واضح من هذا الملف في كلمة رئيس التيار أمام مجلس النواب غدا".