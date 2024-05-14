الوطني الحر: نثمن التوافق اللبناني على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية حيال الملف
عقد المجلس السياسي ل"التيار الوطني الحر" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله، وأشار في بيان، الى ان "المعطيات تؤشر الى أن الحرب في غزة طويلة الأمد على نحو ما كان قد توقعه رئيس التيار منذ بداية الحرب، وفي ضوء ذلك تزداد مسؤولية اللبنانيين بحماية بلدهم وتحييده قدر المستطاع عن الحرب وعدم ربط مصيره ومصير الاستحقاقات الدستورية فيه وبخاصة رئاسة الجمهورية بالحرب الدائرة".
وثمن التيار "التوافق الحاصل بين اللبنانيين على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية التي تهدف الى تثبيتهم في البلدان التي نزحوا إليها"، واكد المجلس السياسي "ضرورة التصدي لملف السوريين الموجودين بصورة غير شرعية على الاراضي اللبنانية وذلك بتطبيق اجراءات عملية وفقا للقوانين المرعية".
واعلن عن "موقف واضح من هذا الملف في كلمة رئيس التيار أمام مجلس النواب غدا".