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محليات

جعجع التقى السفير الفرنسي .. وهذا ما تم بحثه

2024-05-18 | 03:29
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جعجع التقى السفير الفرنسي .. وهذا ما تم بحثه
جعجع التقى السفير الفرنسي .. وهذا ما تم بحثه

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحقان السياسيان كانتان جانتي ورومان كالفاري، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش .

وتناول البحث مختلف التطورات المحلية والإقليمية ولا سيما المبادرة الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب، وملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان ومخاطره وسبل معالجته والإجراءات التي تقوم بها البلديات تنفيذاً لتعاميم وزارة الداخلية وللقوانين المرعية الإجراء.

وأطلع ماغرو جعجع على البيان الأخير للجنة الخماسية والجهود التي تبذلها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.

والتقى جعجع، وفدا من نقابة الكيميائيين برئاسة النقيب جهاد عبود، وحضور الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما ورئيسة مصلحة المهن المجـازة ميراي ماهر. وتخلل اللقاء شرح لواقع النقابة ودورها واهميتها والمشاكل التي تعترضها، فضلا عن غياب الوعي لدور الكيميائيين. وتناول الحديث اقتراح القانون العالق لدى المجلس النيابي بتحويل النقابة إلى نقابة متخصصة.

 

جعجع التقى السفير الفرنسي .. وهذا ما تم بحثه

محليات

جعجع

هيرفيه ماغرو

جنوب لبنان

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