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محليات

حزب الله يواصل عملياته ضد أهداف "إسرائيلية"

2024-05-18 | 10:26
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حزب الله يواصل عملياته ضد أهداف &quot;إسرائيلية&quot;
حزب الله يواصل عملياته ضد أهداف "إسرائيلية"

نفذ حزب الله سلسلة من العمليات إستهدف فيها مواقع عسكرية للإحتلال.

وصدر عن الحزب البيانات التالية:
"- دعمًا لشعبنا الفلسـطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقـاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 18-05-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائـيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح ‏اليوم السبت 18-05-2024 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية.‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية. ‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين واصابوها إصابة ‏مباشرة وتدميرها. ‏
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏
حزب الله يواصل عملياته ضد أهداف "إسرائيلية"

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