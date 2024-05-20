الخارجية اللبنانية : نقف الى جانب حكومة ايران وشعبها بهذا المصاب وتتقدم منهم بأحر التعازي ومشاعر المواساة

حلقة مليئة بالإعترافات القوية والمواقف الجريئة .. مجد موصللي ضيف "النشرة مع تمام" الليلة على الجديد

حلقة مليئة بالإعترافات القوية والمواقف الجريئة .. مجد موصللي ضيف "النشرة مع تمام" الليلة على الجديد