الخارجية اللبنانية : نقف الى جانب حكومة ايران وشعبها بهذا المصاب وتتقدم منهم بأحر التعازي ومشاعر المواساة
اعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن حزنها وأسفها العميقين على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واعضاء الوفد المرافق بحادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.
وأكدت الوزارة وقوفها الى جانب حكومة إيران وشعبها في هذا المصاب الاليم، وتتقدم منهم ومن عائلات الضحايا بأحر التعازي وأسمى مشاعر المواساة سائلة للضحايا الرحمه، وللإيرانيين عموما"، الصبر والسلوان.