بري توجه الى طهران على رأس وفد لتقديم العزاء برئيسي ورفاقه

بري توجه الى طهران على رأس وفد لتقديم واجب العزاء برئيسي ورفاقه

غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد ضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان ،المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، ورئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب علي دياب ، الى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم واجب التعزية بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان ورفاقهما الذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة اذربيجان الشرقية وكان في وداعه في مطار بيروت وفد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان القائم باعمال السيد صمدي ومهدي سليماني