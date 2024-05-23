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محليات

بالفيديو - ردة فعل احد الاطفال الجرحى عقب الغارة الاسرائيلية على طريق كفردجال- النبطية: نحن ما بنخاف من اسرائيل

2024-05-23 | 03:18
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بالفيديو - ردة فعل احد الاطفال الجرحى عقب الغارة الاسرائيلية على طريق كفردجال- النبطية: نحن ما بنخاف من اسرائيل
بالفيديو - ردة فعل احد الاطفال الجرحى عقب الغارة الاسرائيلية على طريق كفردجال- النبطية: نحن ما بنخاف من اسرائيل

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة السابعة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق كفردجال- النبطية قرب محطة توتال مقابل مجمع مدرار الخيري ما أدى الى استشهاد الشاب محمد علي ناصر فران الذي نعته المقاومة الاسلامية وهو من مواليد عام 1980 من بلدة النبطية.

 وتزامن استهداف السيارة مع مرور حافلة مدرسية تقل عددا من التلامذة متوجهين الى مدرستهم ما ادى اصابة عدد منهم.كما تسببت الغارة باحتراق السيارة وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.
والشهيد فران  استاذ ثانوي يبلغ خمسة وثلاثين عاما من مدينة النبطية وسكان كفرصير كان متوجها قرابة السابعة والربع من صباح اليوم  الى مكان عمله في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية لاتمام مهمة المراقبة في الامتحانات الفصلية فيها  عندما استهدفته مسيرة اسرائيلية على طريق كفردجال - النبطية بصاروخ اصاب سيارته من نوع تويوتا مباشرة  مما ادى الى استشهاده على الفور واحتراق السيارة بالكامل .
ونعى مدير ثانوية حسن كامل الصباح  الرسمية في النبطية عباش شميساني " استاذ مادة الفيزياء في الثانوية محمد ناصر فران ، الذي قضى على طريق واجبه التعليمي والوطني ، استاذا، ومربيا، وشهيدا، وزميلا ونشيطا ، ومليئا بالاخلاق والعطاء والتهذيب والاندفاع ".
وادت الغارة الى اصابة حافلة مدرسية تقل طلابا الى مدرسة شوكين الرسمية ، مما ادى الى اصابة ثلاثة طلاب بجروح مختلفة وهم : علي رضا موسى عياش ( 13 عاما) ، محمد علي ناصر ( 11 عاما) وقاسم محمد جفال ( 12 عاما ) ، فيما اصيب اكثر من 10 طلاب بحالات هلع وتوتر،  وعلى الفور سارعت الى المكان فرق من الدفاع المدني من مركز كفرصير وعملت على اطفاء الحريق في السيارة ، فيما عملت سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على نقل الطلاب الجرحى الى مستشفيات النبطية .
بدورها مديرة مدرسة شوكين الرسمية نسرين شعيب عادت طلابها الجرحى في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية ، واطمأنت الى صحتهم وتابعت عملية علاجهم .
 
 
بالفيديو - ردة فعل احد الاطفال الجرحى عقب الغارة الاسرائيلية على طريق كفردجال- النبطية: نحن ما بنخاف من اسرائيل

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