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محليات

نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي من أجل حماية لبنان

2024-05-28 | 16:17
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نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي من أجل حماية لبنان
نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي من أجل حماية لبنان

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بان مجزرة رفح تؤكد وحشية هذا العدو وغدره وخيانته، والعدو الإسرائيلي بلا ضمير أو ضوابط وأسوأ من النازيين.

ولفت نصرالله في ختام تقبّل التعازي بوالدته الحاجة أمّ حسن نصرالله في مجمّع سيّد الشهداء في الرويس – الضاحية الجنوبية، الى ان مجازر رفح يجب أن توقظ الساكتين والغافلين في العالم، كما ان مجزرة رفح أزالت كل مساحيق التجميل الكاذبة التي كان الهدف منها تقديم الكيان الإسرائيلي "كياناً مؤدباً"، ونقول للمطبعين كيف ستطبعون مع أشخاص لا حدود لوحشيتهم".

وشدد على انه يجب إدانة المجازر المروعة التي ينبغي أن تكون سبباً قوياً يدفع العالم إلى الضغط من أجل وقف العدوان، واكد بان “إسرائيل تتحدى إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الهجوم على رفح، والنفاق الأميركي بخصوص رفح أدّى دوراً كبيراً في الأسابيع الماضية".

كما اعتبر بان المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان.

واعتذر نصرالله عن الحضور المباشر وحتى الردّ على الاتصالات الهاتفيّة، وأنا أعتذر بسبب الظروف التي يعرفها الجميع وأشكر جميع الذين حضروا في الروضة وفي مجمع سيد الشهداء وأنتم جميعاً تُقدّرون ظروفي بحيث يجب أن أكون في الصف الأول الذي يشارككم العزاء. وتابع "الشكر لكلّ الذين عزّونا من لبنان فلسطين سوريا العراق إيران باكستان الهند تركيا اليمن البحرين الكويت مصر تونس موريتانيا، والعديد من الدول الافريقية الأردن المغرب جيبوتي والجاليات اللبناية في دول الاغتراب".

واردف السيد نصر الله "أعبر عن امتناني لإخواني في قيادتَي حزب الله وحركة أمل على حضورهم منذ الساعات الأولى للعزاء إلى جانب الوالد، ووقوفهم لساعات في تقبل التعازي"، وقال "منذ البدايات إنتمينا إلى مدرسة الإمام السيد موسى الصدر وحركته وما زلنا سواء كنا في حزب الله أو حركة أمل انا وإخوتي"

نصرالله: المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لمن يراهن على المجتمع الدولي من أجل حماية لبنان

محليات

حزب الله

لبنان

نصرالله

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