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محليات

بالصورة - بعد الحديث عن منعه من خطبة الجمعة.. الشيخ مرعب مقبلاً عمامة المفتي دريان

2024-05-30 | 09:07
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بالصورة - بعد الحديث عن منعه من خطبة الجمعة.. الشيخ مرعب مقبلاً عمامة المفتي دريان
بالصورة - بعد الحديث عن منعه من خطبة الجمعة.. الشيخ مرعب مقبلاً عمامة المفتي دريان

كتب الشيخ حسن مرعب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس التالي":

"دار الفتوى دارنا وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان حفظه الله مرجعيتنا، والقرار الذي يصدر عنه أيا يكن يُلزِمنا".
وأضاف الشيخ مرعب: "جامع الإمام علي كرم الله وجهه في بيروت الطريق الجديدة محرابه بإمامتنا ومنبره استراحة محارب ويعود بخطابتنا، وفلسطين قضيتنا ولن نتراجع ولن نحيد عن نصرتها".
وختم: "للمصطادين بالماء العكر وأهل الفتنة موتوا بغيظكم فقد خاب سعيكم ولن تنالوا من وحدتنا ولن تفرقوا صفنا وللمحبين والمتضامنين أجزل الله لكم المثوبة لنصرتنا". 
وكانت قناة قناة "الجديد" علمت، يوم الثلاثاء المنصرم، بأن "المفتّش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب لن يخطب بالمصلّين في مسجد الإمام علي في طريق الجديدة ولن يؤمّ الصلاة بالمصلين وذلك بعد منعه من قبل دار الفتوى بالقيام بذلك على خلفية مواقفه السياسية لا سيما ضد حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع".
وعرف الشيخ مرعب مؤخراً بخطابه الذي يسعى فيه الى وأد الخطاب الفتنوي والتحريضي بين السنة والشيعة ويحاول توحيد صف المسلمين في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان. 
 
 
 
بالصورة - بعد الحديث عن منعه من خطبة الجمعة.. الشيخ مرعب مقبلاً عمامة المفتي دريان

محليات

الشيخ حسن مرعب

دار الفتوى

عبد اللطيف دريان

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