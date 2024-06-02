وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات زار جنبلاط
زار وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات النائب والوزير السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، وضم الوفد القضاة: داني خيرالله، رشيد أبو جودة روجيه الشرتوني، أمين السر الدكتور ايلي الترك والمستشار القانوني للمحكمة المحامي إيليا إبراهيم والمحامي ايلي الشرتوني.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة، فقد تم التداول في القضايا الداخلية ومنها موضوع النازحين السوريين وإيجاد حلّ عملي لمعالجة تداعيات هذه الازمة، كما تم التطرق الى موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، بالإضافة إلى مسائل أخرى كقانون الانتخابات واللامركزية الإدارية أو الفدرالية.