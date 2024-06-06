هنا بيروت - وليد فياض - زكريا حمودان - الحلقة الكاملة

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تفاصيل عن زيارته الى دمشق ، مشيراً الى انه تطرق مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس الى المشكلات الكثيرة التي يعاني منها لبنان .

وقال فياض خلال برنامج "هنا بيروت" مع حليمة طبيعة : "انا لست مسؤولاً عن ملف النازحين ولكن لا زلنا ننتظر ان تشكل الحكومة اللبنانية تشكيل وفد رسمي لمعالجة موضوع النازحين على اعلى مستوى مع المسؤولين في سوريا."

وشدد فياض على ضرورة التنسيق مع سوريا لحل ازمة النازحين ، وقال: "من الضرورة تفعيل العلاقات الرسمية لمعالجة الملفات ومنها ملف النازحين ."

ولفت فياض الى انه لا يوجد مبادرة رسمية واضحة من لبنان حول الملفات سواء ملف النازحين او غيره، مضيفاً: "اذا شكّل الرئيس ميقاتي لجنة للتواصل مع سوريا فأنا سأكون فيها خاصة لمتابعة الملفات التي تعني وزارة الطاقة من الكهرباء او الغاز او الطاقة والمياه ".

وفي سياق آخر قال فياض رداً على سؤال ان كان أغضب الموفد الاميركي آموس هوكستين بسبب زيارته الى دمشق: " هوكشتاين يطرح الاستقرار الامني واعادة تفعيل الاقتصاد في لبنان والكهرباء والغاز التي تمر عبر سوريا وهو من يدعم هذا الملف انا اتلقف المبادرة للمساعدة في التحضير لذلك وتنفيذه"، مشدداً على ضرورة ان يكون لبنان ايجابياً في التعاطي مع سوريا لتمكين هوكستين من انجاح مهمته والطروحات الاميركية في هذا المجال".

وفي سياق آخر لفت فياض الى ان اجتماعاً سيحصل اليوم او غداً مع رئيس هيئة الاستثمار العراقي، مشيراً في رده على سؤال ان كان العراق قد يساهم في تمويل سدود في لبنان : "لا علم لي بالامر ولكن نحن نرحب بتمويل عراقي للسدود في لبنان ان كان هذا الامر صحيحاً".

ورداً على سؤال ان كانت شركة توتال توقفت عن الحفر في البلوك رقم 9 لأسباب سياسية او تقنية قال فياض: "موضوع الحفر يخضع للضوابط الفنية وعلينا ان ننتظر التقرير عن الحفر لنرى ان كان الامر مقنعاً او لا "، مضيفاً : " أما عن ملف الاستكشاف فهذا الامر له علاقة بالسياسة بتمكين اعمال الاستكشاف والتزام الشركات معنا وعندما بدات الحرب على غزة غابت الشركات ولم يتم تسليمنا التقرير"