هنا بيروت - وليد فياض - زكريا حمودان - الحلقة الكاملة

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تفاصيل عن زيارته الى دمشق ، مشيراً الى انه تطرق مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس الى المشكلات الكثيرة التي يعاني منها لبنان .
وقال فياض خلال برنامج "هنا بيروت" مع حليمة طبيعة : "انا لست مسؤولاً عن ملف النازحين ولكن لا زلنا ننتظر ان تشكل الحكومة اللبنانية تشكيل وفد رسمي لمعالجة موضوع النازحين على اعلى مستوى مع المسؤولين في سوريا."
وشدد فياض على ضرورة التنسيق مع سوريا لحل ازمة النازحين ، وقال: "من الضرورة تفعيل العلاقات الرسمية لمعالجة الملفات ومنها ملف النازحين ."
ولفت فياض الى انه لا يوجد مبادرة رسمية واضحة من لبنان حول الملفات سواء ملف النازحين او غيره، مضيفاً: "اذا شكّل الرئيس ميقاتي لجنة للتواصل مع سوريا فأنا سأكون فيها خاصة لمتابعة الملفات التي تعني وزارة الطاقة من الكهرباء او الغاز او الطاقة والمياه ".
وفي سياق آخر قال فياض رداً على سؤال ان كان أغضب الموفد الاميركي آموس هوكستين بسبب زيارته الى دمشق: " هوكشتاين يطرح الاستقرار الامني واعادة تفعيل الاقتصاد في لبنان والكهرباء والغاز التي تمر عبر سوريا وهو من يدعم هذا الملف انا اتلقف المبادرة للمساعدة في التحضير لذلك وتنفيذه"، مشدداً على ضرورة ان يكون لبنان ايجابياً في التعاطي مع سوريا لتمكين هوكستين من انجاح مهمته والطروحات الاميركية في هذا المجال".
وفي سياق آخر لفت فياض الى ان اجتماعاً سيحصل اليوم او غداً مع رئيس هيئة الاستثمار العراقي، مشيراً في رده على سؤال ان كان العراق قد يساهم في تمويل سدود في لبنان : "لا علم لي بالامر ولكن نحن نرحب بتمويل عراقي للسدود في لبنان ان كان هذا الامر صحيحاً".
ورداً على سؤال ان كانت شركة توتال توقفت عن الحفر في البلوك رقم 9 لأسباب سياسية او تقنية قال فياض: "موضوع الحفر يخضع للضوابط الفنية وعلينا ان ننتظر التقرير عن الحفر لنرى ان كان الامر مقنعاً او لا "، مضيفاً : " أما عن ملف الاستكشاف فهذا الامر له علاقة بالسياسة بتمكين اعمال الاستكشاف والتزام الشركات معنا وعندما بدات الحرب على غزة غابت الشركات ولم يتم تسليمنا التقرير"
من جهته علّق مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والاحصاء الدكتور زكريا حمودان على كلام وزير الطاقة وليد فياض بالقول : "كل ما قاله لا يقدم كهرباء للبنان".
واضاف: "الوزير مكبل سياسياً محليا ودولياً".
وعن الهجوم على السفارة الاميركية في عوكر قال حمودان : "تبدل التطورات الاقليمية في غرب آشيا يؤكد ان وتيرة دور داعش الذي كان يتحرك في المنطقة انخفض ، داعش لا تكتب على الخوذة او البلدة عبارة ذئاب منفردة فهذه العبارة هي توصيف اميركي وليس لداعش".
واضاف: "في لبنان ليس هناك عمل منظم لداعش"، وتابع: "ما حصل يجب على الاجهزة الامنية ان تكشف تفاصيله وعلى السياسيين ان يخففوا تعليقاتهم السخيفة ".
وتطرق حمودان للملف الرئاسي في لبنان فقال : "لن يكون هناك اي اجتماع منظم للجنة الخماسية ، ولن يكون هناك حل للرئاسة الا بالعودة الى مبادرة الرئيس بري حوار وبعده جلسات ممتتالية لانتخاب رئيس ".
واضاف: "فرنجية لديه عدد اصوات ظاهرة واصوات خفية "، وتابع: "القوات تخاف ان يصل فرنجية الى الرئاسة، فهو على مستوى الملفات المطروحة .. النازحين والانفتاح السعودي على سوريا وجبهة الجنوب كلها مؤشرات ايجابية لصالح فرنجية ".
وعن رئيس التيارالوطني الحر النائب جبران باسيل قال حمودان ان باسيل "على المستوى السياسي الداخلي دوره صفر الشمال "، مشيراً الى ان "العلاقة بين حزب الله وباسيل باردة وفي الثلاجة وفي حال طرح رئيس التيار اي مبادرة فلن يتلقفها احد لان "ما حدا قابضه" .