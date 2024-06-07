الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الاخبار: قاضٍ ونقيب سابق للمحامين "يركّبان" ملف تحرّش!

2024-06-07 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الاخبار: قاضٍ ونقيب سابق للمحامين &quot;يركّبان&quot; ملف تحرّش!
الاخبار: قاضٍ ونقيب سابق للمحامين "يركّبان" ملف تحرّش!

اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان قصر عدل طرابلس يضج منذ أيّام بما بدأ مع نشر صفحة وهميّة على "فايسبوك" خبراً عن تقديم المحامية إي. ح. شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي داني الزعني بتهمة التحرّش.

 واضافت الصحيفة انه بعد إقفال الصفحة وإعلان المحامية أنها بصدد تقديم شكاوى بحق المواقع التي نشرت الخبر، ووصف نقابة المحامين في الشمال له بأنه "مجافٍ للحقيقة"، تبيّن أن أصل المشكلة يعود إلى تشرين الأول الماضي.

وفي السياق أكّدت مصادر في مجلس القضاء الأعلى لـ"الاخبار" أنّ القضيّة "هدفها النيْل من سمعة الزعني لكفّ يده عن دائرة التنفيذ في الشمال" إثر انتدابه إليها لمدة ثلاثة أشهر، من قبل الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في الشمال بالإنابة القاضي سنية السبع وبعد تدخّل من رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، بعدما أثيرت علامات استفهام حول رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي ب. ن. إضافة إلى قلّة إنتاجيته.

وأضافت المصادر أن الزعني أرسل نسخاً عن مخالفات سابقة إلى مجلس القضاء الأعلى، وكان للقاضي ب. ن. النصيب الأكبر فيها، ما دفع الأخير إلى تقديم شكاوى بحق الزعني إلى "القضاء الأعلى" وهيئة التفتيش، ضمّن إحداها حادثة تحرّش القاضي بالمحامية، رغم أنّها لم تكن في حينه قد تقدّمت بشكوى!

وبحسب المصادر، لم تثبت أدلة على تورط الزعني في ما نُسب إليه، فيما وضع الأخير المعنيين في أجواء تعرّضه لضغوط من بعض الشخصيات، بينهم وزير سابق ونقيب سابق للمحامين، لتأجيل فتح مناقصة بيْع سكك حديد في مرفأ طرابلس (بطلب من الوزارة والإدارات المعنيّة)، بحجّة منح بعض الشركات الوقت ليتسنّى لها الدخول في المناقصة. عندها "تلاقت المصالح" بين القاضي ب. ن. والنقيب السابق: الأول يريد كفّ يد الزعني عن دائرة التنفيذ، والثاني فاوض الزعني "على المكشوف": تأجيل المُناقصة مقابل "لفلفلة" قضيّة التحرّش. ولما أجاب الزعني بأن القضية لا أساس لها من الصحّة، طلب النقيب السابق من المحامية التي تعمل في مكتبه التقدّم بالشكوى. غير أن الزعني الذي ثبّت كاميرات داخل مكتبه ضمّ مشاهد لقائه بالمحامية إلى الملف، ما أدى إلى تراجع المحامية عن الشكوى.

وعلمت "الأخبار" أن الزعني لم يكتفِ بالتراجع عن الشكوى، بل طلب من "مجلس القضاء الأعلى" التحرّك قضائياً، وهو ما سيحصل بداية الأسبوع المقبل.

الاخبار: قاضٍ ونقيب سابق للمحامين "يركّبان" ملف تحرّش!

محليات

قضاء

داني الزعني

طرابلس

قصر عدل

تحرش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": لهذه الأسباب ألغيت زيارة الوفد الإشتراكيّ لبكفيا...
الأخبار| "التعاونية" تُعيد التغطية الصحية إلى 90%

اقرأ ايضا في محليات

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك
04:18

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة بالإقفال العام يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 حزيران، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

04:18

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة بالإقفال العام يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 حزيران، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024