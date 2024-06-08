بالفيديو - سامي الجميّل لـ حزب الله: سلّم سلاحك!

وتوجّه الجميل إلى حزب الله بالقول: "توجّهوا الى الكتائب مباشرةً وليس عبر الأبواق المضلّلين الذين يطّلون على الإعلام ولا يجيدون الحديث وإن أردتم مناظرة تلفزيونية فأهلاً وسهلاً نحن مستعدون ولا نخجل بتاريخنا ولا بحاضرنا ولا بمستقبلنا".

وقال في لقاء شبابي: قرار لبنان محتلّ لذا لا يمكن القيام بالإصلاحات ولا يمكن انتخاب رئيس والبلد في حرب لم يردها وملف النازحين لا حلول له.

وأضاف "لا يمكن اتخاذ أي قرار لأن حزب الله رافض أن يكون قرار الدولة حراً وأن يكون لدينا بلدًا يعيش فيه اللبنانيون أحرارًا بكرامتهم وبأمل في المستقبل".

وتابع "أساس المشكلة بمكان واحد فإن حرّرنا قرارنا يمكننا انتخاب رئيس جمهورية على قدر المسؤولية رجل وطني يمكنه القول "لا" عندما يتعلق الأمر بمصلحة لبنان".