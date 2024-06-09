وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى ف. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سلب."

واضاف البيان: " بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة عين حالا - عاليه على متن دراجة آلية نوع "جوك" دون لوحات تم ضبطها.

و بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ /5/ عمليات سلب شبان بقوّة السّلاح في مناطق عاليه وعين الجديدة، وذلك بعد استدراجهم بحجة تأمين عمل لهم.

و أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."