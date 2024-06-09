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محليات

يستدرج الشبان بعد إيهامهم بتأمين عمل لهم ليقوم بسلبهم بقوة السلاح... و"المعلومات" توقفه وتكشف هويته

2024-06-09 | 04:47
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يستدرج الشبان بعد إيهامهم بتأمين عمل لهم ليقوم بسلبهم بقوة السلاح... و&quot;المعلومات&quot; توقفه وتكشف هويته
يستدرج الشبان بعد إيهامهم بتأمين عمل لهم ليقوم بسلبهم بقوة السلاح... و"المعلومات" توقفه وتكشف هويته

اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات السلب بقوة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول باستدراج عمّال إلى أماكن نائية بحجّة تأمين عمل لهم ومن ثم يقدم على سلبهم بقوة السلاح.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى  ف. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سلب."

واضاف البيان: " بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة عين حالا - عاليه على متن دراجة آلية نوع "جوك" دون لوحات تم ضبطها.

و بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ /5/ عمليات سلب شبان بقوّة السّلاح في مناطق عاليه وعين الجديدة، وذلك بعد استدراجهم بحجة تأمين عمل لهم.

و أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."

 

يستدرج الشبان بعد إيهامهم بتأمين عمل لهم ليقوم بسلبهم بقوة السلاح... و"المعلومات" توقفه وتكشف هويته

محليات

قوى الامن

سلب

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