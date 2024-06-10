ميقاتي في الاردن.. إليكم تفاصيل الزيارة!

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" الذي سوف يعقد اليوم وغدا، بدعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.