وزارة الطاقة ومؤسسات المياه في لبنان نعت الشهيد صالح مهدي: استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين

نعت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه في لبنان، الشهيد صالح أحمد مهدي، الموظف المسؤول عن توزيع المياه في بلدة الناقورة، والذي استشهد اثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين، اثر عدوان اسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفته خلال انتقاله ضمن نطاق عمله.

ودانت الوزارة ومؤسسات المياه الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على المدنيين والمنشآت المدنية والمجازر التي ترتكب في فلسطين ولبنان، داعية المؤسسات الدولية كافة لموقف موحد تجاه هذه الجرائم التي ترقى لمستوى جريمة حرب، والتحرك لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية لا سيما تلك التي تطال منشآت وقطاعات حيوية والعاملين فيها.

كما اكدت وزارة الطاقة والمياه استمرارها في القيام بواجباتها وتحمُّل مسؤولياتها تجاه أهلنا الصامدين في جنوب لبنان، تعاهدهم على ان لا تدخر جهداً او وسيلة لضمان استمرار التغذية بالمياه والكهرباء وصيانة الأعطال وأن تبقى معهم والى جانبهم في كل الظروف.