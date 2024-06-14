الثنائي يلحّ في مجلس الوزراء: كفى ظلماً لجورج عبد الله

بعد مطالبة السلطات الفرنسية عبر وزارة العدل في لبنان تسليمها مواطناً جزائرياً فرنسياً لمحاكمته امام القضاء الفرنسي، طالب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم، وايّده في ذلك سائر وزراء الثنائي الوطني، توجيه طلب بالمقابل إلى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المواطن اللبناني جورج عبدالله الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية والمتمادي اعتقاله فيها بصورة غير قانونية.