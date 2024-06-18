القضاء الألماني يلغي مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

ربح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الدعوى التي كان تقدّم بها أمام القضاء الألماني ضد المدعية العامة في ميونيخ على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الانتربول.

وفي السياق فقد أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونيخ في العاشر من حزيران الحالي قرارها في الدعوى التي أقامها سلامة ضد مذكرة توقيفه الصادرة في ألمانيا بتاريخ 15 أيار من العام الماضي فألغت مذكرة التوقيف وحمّلت تكاليف القضية المرفوعة لخزينة ولاية ميونيخ.

وسيراسل القضاء الألماني الانتربول الدولي لإلغاء تعميم مذكرة التوقيف الذي كان حصل قبل سنة.