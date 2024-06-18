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محليات

تعميم للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري يتعلق بطلاب الجنوب والنبطية بشأن الامتحانات

2024-06-18 | 05:41
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تعميم للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري يتعلق بطلاب الجنوب والنبطية بشأن الامتحانات
تعميم للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري يتعلق بطلاب الجنوب والنبطية بشأن الامتحانات

تعميم للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري حول السماح للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطيه الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم

 أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تعميما حول السماح للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطيه، الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم. وجاء في التعميم : "لما كان الوضع الأمني في محافظتي الجنوب والنبطيه، قد اجبر الكثير من المواطنين على النزوح من قراهم، وتمكينًا للطلاب المسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة من الخضوع للامتحانات الرسمية للعام 2024، بخاصّة النازحون منهم الى مناطق لبنانية أخرى، يُطلب من كافّة رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية التي تُجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني:
 
1 – السماح للطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية والذين كانوا مسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة في كلّ من محافظة الجنوب والنبطيه، الدخول الى أيّ مركز امتحان آخر، والخضوع للامتحانات الرسمية فيه، على أن يُصار الى ابلاغ مصلحة المراقبة والامتحانات بذلك فورًا.
 
2 – توضع مسابقات هؤلاء الطلاب في مغلّف خاصّ، يُكتب عليه اسم المركز الأساسي المفترض خضوع الطلاب للامتحانات الرسمية فيه".
تعميم للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري يتعلق بطلاب الجنوب والنبطية بشأن الامتحانات

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