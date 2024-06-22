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محليات

اميركا لـ "إسرائيل": مستعدون لدعمكم في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله

2024-06-22 | 02:20
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اميركا لـ &quot;إسرائيل&quot;: مستعدون لدعمكم في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله
اميركا لـ "إسرائيل": مستعدون لدعمكم في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله

ذكر موقع قناة "سي ان أن" الاميركية ان مسؤولين أميركيين أكدوا لوفد من كبار المسؤولين "الإسرائيليين" الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع بأنه إذا اندلعت حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله فإن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة تماما لدعم "اسرائيل"، وذلك وفقا لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات لشبكة .

وبحسب "سي ان أن" فقد شارك كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكغورك في واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إنه تمت مناقشة عدة ملفات منها الوضع على الحدود الشمالية لـ"إسرائيل" وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، ان المسؤولين في واشنطن أكدوا  أن إدارة بايدن ستقدم لـ"إسرائيل" المساعدة الأمنية التي تحتاجها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أميركية على الأرض، في مثل هذا السيناريو.

اميركا لـ "إسرائيل": مستعدون لدعمكم في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله

محليات

غزة

حزب الله

اسرائيل

واشنطن

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