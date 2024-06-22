الدكاش بعد زيارته الراعي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير

زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي الصرح البطريركي في بكركي، موفدين من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والتقيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.