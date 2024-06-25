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محليات

قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها

2024-06-25 | 10:00
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قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها

التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ضباط دورة الأركان الثامنة والثلاثين ودورة الأركان الأولى باللغة الإنكليزية قبَيل تخرجهم، بحضور قائد الكلية العميد الركن محمد بيطار وضباطها.

وهنأ العماد عون الضباط المتخرجين وعايدهم بمناسبة عيد الأب، مرحّبًا بالضباط العرب والأجانب. واعتبر أن "النجاح في دورة الأركان هو إنجاز مهم ينتقل بعده المتخرجون إلى مرحلة جديدة يؤدون خلالها دورًا أساسيًّا كمستشارين في الوحدات الكبرى، ما يخولهم تسلّم مراكز قيادية لاحقًا".

ولفت إلى أن" كبار القادة عبر التاريخ مثل نابليون بونابرت وبرنارد مونتغومري أولوا أركانهم أهمية كبيرة واعتمدوا باستمرار على نصائحهم لتجنب الأخطاء". واعتبر أن "واجب الأركان المتمثل بتحضير القرار أهم من القرار في ذاته لأن التحضير يلفت النظر إلى صوابية القرار النهائي، مع ضرورة الاعتماد على الخبرة والتحلي بالحكمة".

وتوجّه إليهم بالقول: "اجتزتم دورة الأركان في ظروف صعبة ومرحلة هي من الأصعب في تاريخ الجيش، لكنه لا يزال صامدًا بفضل جهودكم أنتم ورفاقكم، وثقتكم وإيمانكم بقدسية المهمة. الضابط يبادر ضمن الإمكانات المتوافرة، والقائد الناجح يَبرز عند الشدائد، فكونوا خلّاقين ومبدعين وعلى قدر المسؤولية"، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة يقسمون اليمين في الدولة اللبنانية: الرئيس والقاضي والعسكري، لأن مهمتهم مقدسة".

وأضاف: "إن المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها وعرقلة عملها، كيان بلدنا ودولتنا لا يزال قائمًا فلا تعبؤوا بالشائعات. أرى في عيونكم العزيمة والإصرار للحفاظ على المؤسسة في ظل الوضع المتأزم بخاصة في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، على أمل أن تنجلي الصعوبات قريبًا وتنجح محاولات التوصل إلى التهدئة".
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها

محليات

جوزيف عون

قائد الجيش

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