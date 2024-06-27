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محليات

الجميّل التقى بارولين: من دون سيادة وقرار حر لن يحافَظ على موقع لبنان المميّز

2024-06-27 | 03:49
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الجميّل التقى بارولين: من دون سيادة وقرار حر لن يحافَظ على موقع لبنان المميّز
الجميّل التقى بارولين: من دون سيادة وقرار حر لن يحافَظ على موقع لبنان المميّز

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على مدى ساعتين من الوقت جرى في خلالهما عرض لعدد من الملفات لاسيما موضوع الشغور الرئاسي والحرب في الجنوب وانعكاسها على لبنان.

وشرح رئيس الكتائب للموفد البابوي وجهة نظر الحزب من الوضع الراهن مؤكداً حرص الكتائب على انتخاب رئيس يكون قادرا على التواصل مع جميع المكوّنات، كما عرض حقيقة التعطيل الحاصل على صعيد كل المؤسسات الدستورية نتيجة تعنّت حزب الله وفريقه والهيمنة على القرارات الكبرى في لبنان.
وأكد أيضاً أن قضية الكتائب كانت ولا تزال الحفاظ على سيادة لبنان وتمكين قراره الحرّ، وأن هذين العنوانين سيبقيان محور كل الاستحقاقات الأخرى والتي من دونها لا يمكن الحفاظ على موقع لبنان المميّز في هذا الشرق، متمنياً على الفاتيكان لعب دور إيجابي في هذا السياق.
 
الجميّل التقى بارولين: من دون سيادة وقرار حر لن يحافَظ على موقع لبنان المميّز

محليات

سامي الجميّل

بيترو بارولين

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Aljadeed
رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم لـ الجديد: هناك تواصل دائم بين دوائر الفاتيكان وفرنسا وأميركا وقد نكون أمام مبادرة رئاسية جديدة إذ أن حالة الجمود قاتلة وما سينقله بارولين قد يكون قاعدة لهذه المبادرة
عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب الياس حنكش لـ الجديد: رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل يخضع لإجراءات أمنية تحول دون حضوره شخصياً أحياناً في اللقاءات وإرسال ممثل عنه الى لقاء بكركي ليس بالأمر الغريب

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