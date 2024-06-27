حمدان لوزير التربية: عم تتهرب من مسؤولياتك وعم ترميها على غيرك

كتب النائب فراس حمدان على منصة أكس: حضرة وزير التربية، نفهم حرصك على شهادة الثانوية العامة وعلى الإمتحانات الموحدة ومعاييرها، بس كمان.

الموضوع مش عناد، طلاب تروح تعمل إمتحانات تحت القصف وبظل التهديد وتخبرنا اليوم انو ناطر السلطات الأمنية تتقلك اذا بتعمل إمتحانات او لا، صرنا هيك عم تتهرب من مسؤولياتك وعم ترميها على غيرك،

بطالبك فورا بتأجيل إمتحانات شهادة الثانوية العامة لمحافظة النبطية وقضاء صور، وإكمال مسار الإمتحانات بباقي الأقضية والمحافظات، لما يكون في ظرف استثنائي بدك تتصرف بطريقة استثنائية.