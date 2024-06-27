عبده أبو كسم لـ الجديد: البطريرك الراعي يعترف بدور المقاومة لكن هناك نقاطاً خلافية وهذا الأمر لا يُفسد للوّد قضية وتعبير "الأعمال الإرهابية" مقصود به سلوك "إسرائيل" وليس حزب الله

روداكوف للجديد: نقول لمواطنينا ألا يأتوا إلى لبنان قبل هدوء الساحة الجنوبية وإلى الرعايا الموجدين تركنا لهم الخيار بالبقاء أو المغادرة

روداكوف للجديد: نقول لمواطنينا ألا يأتوا إلى لبنان قبل هدوء الساحة الجنوبية وإلى الرعايا الموجدين تركنا لهم الخيار بالبقاء أو المغادرة

روداكوف للجديد: نقول لمواطنينا ألا يأتوا إلى لبنان قبل هدوء الساحة الجنوبية وإلى الرعايا الموجدين تركنا لهم الخيار بالبقاء أو المغادرة

السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف للجديد: لم نصدر بيانا جديدا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان بل هي نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم