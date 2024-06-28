سليم عون: زيارة باسيل لعين التينة خرق لجدار ملف الرئاسة

وردًّا على سؤال حول أهميّة انعقاد لقاء للاطراف المسيحية، قال عون إنّ "الافضل أن يكون اللقاء للتوافق على القرارات المصيرية في البلد والمواقف الموحدة خاصة في ملف الرئاسة". وشدد عون على أن "الكاردينال بييترو بارولين حمّل الجميع مسؤولية الفراغ وليس القوى المسيحية".

وعن الكلام المسيء تجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أشار إلى أن "التيار لم يتجاهل ما قيل ولكنه التزم موقف المونسينيور عبدو أبو كسم الذي أوضح الموقف و"لا يمكن ان نلعب دور الملك أكثر من الملكة".