الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

علي فياض: وإن لم تكن غزة نقاتل عدواً يحتل ارضنا

2024-06-30 | 05:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
علي فياض: وإن لم تكن غزة نقاتل عدواً يحتل ارضنا
علي فياض: وإن لم تكن غزة نقاتل عدواً يحتل ارضنا

قال النائب علي فياض ان "ما يتصل بغزة وجنوب لبنان لا يحتمل مواقف رمادية غير واضحة فالثقل الاخلاقي والانساني لما يجري في غزة واستهداف اهلنا في الجنوب يستدعي مواقف اكثر وضوحا ولا تقتصر فقط على الصلاة ويجب ان تقف على الضفة الصحيحة ويجب ان يعلن الانسان موقف الى جانب الفلسطينيين في غزة والى جانب اللبنانيين في الجنوب ".

وتابع فياض خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل انه "على مدى كل العلاقة مع بكركي حزب الله كان حريصاً على علاقة احترام متبادل مع بكركي فكان هناك قنوات مفتوحة وحوار دائم ".

وتابع: "علمنا خلال الايام الماضية ان بكركي اتخذت قرارا بتوسعة اللجنة واضافة مقر للمشاركة فيها وهذا يعني رفع مستواها وهذا الامر مرحب من قبلنا ".

وعن الموقف الاخير الذي صدر عن البطريرك الراعي قال فياض: "حزب الله ارسل الى بكركي ان مجتمع المقاومة غاضب واننا والمقاومة مزعوجين جداً من الموقف الذي صدر وما حصل جرحنا في الصميم وكلمة الارهاب هي لغة تصادم ومواجهة وليست لغة اختلاف سياسي ".

واضاف: "هناك مقاومة وهناك اعمال مقاومة والقول ان الاعمال ارهابية ومن ثم التوضيح بانه لا يقفصد بالموضوع المقاومة يحتاج توضيحا على مستويين "ليست الاعمال ارهابية وليست المقاومة ارهابية".

ولفت فياض الى ان "الاب ابو كسم قام بخطوة ايجابية وكانت في الاتجاه الصحيح وما قام به النائب فريد الخازن قرئ جيداً من قبلنا ولكن برأينا الامر يحتاج الى خطوات اضافية وحبذا لو ان البطريرك يوضح الامر ".

وفي سياق متصل شدد فياض: ""حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا فنحن في مواجهة العدو وبالتالي نفتش على اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة

وشدد فياض على وجود انقسام سياسي حاد ولا يجوز على الاطلاق ان يكون هناك خطابات من هذا النوع فيما الجنوب بواجه ما يواجهه دون ان ننفي الحق في الاختلاف السياسي ولكن "في الوقت التي تدمر فيه منازلنا وكل التضحيات التي تقدم لا يجوز ان نستمع الى مواقف من هذا القبيل".

ونوه فياض بخطاب التيار الوطني الذي اطلقه خلال الاسبوعين الماضيين والذي ذكر بانه "اذا تعرض لبنان الى اعتداء فانا اقف معه مهما كان الخلاف السياسي معه"، واضفاً موقف التيار بالحكيم .

واضاف فياض: "حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا ونواجهه وبالتالي نفتش عن اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة".

وشدد فياض على ان ما تقوم به المقاومة "يجب ان يكون محل تقدير لا ادانة "، واضاف: "اقول انا اتحمل كل العبء ولكن لا يجب من المكونات الاخرى ان لا تقدم لا خطاب ولا اداء يشكل ذريعة للعدو باستكمال اعتداءاته".

واضاف فياض: "حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا ونواجهه وبالتالي نفتش عن اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة".

وشدد فياض على ان "الاسرائيلي والاميركي سيديرون الظهر للبنان لو لم يكن هناك مقاومة الفاعلة أكثر في مرحلة نشاطها العسكري ولنا الحق في ان نقاتل اسرائيل لانها لا تزال تحتل ارضنا". 

ورد فياض على على كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة اليوم بالقول: "كلامه لا يقدم ولا يؤخر وليس له وظيفة في ازالة الغمامة التي حصلت والامر يحتاج الى خطوات اضافية ".

واضاف: "حزب الله يدرك خصوصية موقع بكركي ودوره ورمزيته ونريد ان تبقى قنوات الحوار مفتوحة وما حصل يحتاج الى احتواء ومعالجة والخطوات التي حصلت في الاتجاه الصحيح  ولكن يجب ان تستكمل بالمزيد منها .

كما اعتبر فياض ان "الاسرائيلي غير جاهز للحرب المفتوحة وقد حُذر اميركيا من الحرب"، وقال: "خيار الحرب المفتوحة الموسعة بات مستبعداً ونحن جهزنا العدة لمواجهة كل الاحتمالات ".

واضاف: "لا نستبعد ان يلجا الاسرائيلي الى تصعيد عسكري غير قابل للتدحرج ".

وفي الملف الرئاسي اعتبر فياض ان من يرفض الحوار يرفض التفاهم ومن يتمسك بالحوار يريد معادلة "لا غالب ولا مغلوب"، واضاف: " نحن جاهزون لانتخاب رئيس فيما توفرت الظروف وجاهزون للحوار واطلاق مسار الرئاسة".

 
لمتابعة الحلقة كاملة : 
علي فياض: وإن لم تكن غزة نقاتل عدواً يحتل ارضنا

محليات

الحدث

علي فياض

الراعي

بكركي

سمر ابو خليل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أمنياً وعسكرياً.. تحديثات حيّة تنقلها موفدتنا من جنوب لبنان
علي فياض: خيار الحرب المفتوحة الموسعة بات مستبعداً ونحن جهزنا العدة لمواجهة كل الاحتمالات

اقرأ ايضا في محليات

بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يستهدف مقراً للجيش الاسرائيلي!
10:36

بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يستهدف مقراً للجيش الاسرائيلي!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

10:36

بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يستهدف مقراً للجيش الاسرائيلي!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

هكذا رد الحزب على عدوان الطيبة!
10:32

هكذا رد الحزب على عدوان الطيبة!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

10:32

هكذا رد الحزب على عدوان الطيبة!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

تطورات الجبهة الجنوبية تنقلها مراسلة الجديد من قلب الحدث
Play
10:21
Play

تطورات الجبهة الجنوبية تنقلها مراسلة الجديد من قلب الحدث

تطورات الجبهة الجنوبية تنقلها مراسلة الجديد من قلب الحدث

10:21

تطورات الجبهة الجنوبية تنقلها مراسلة الجديد من قلب الحدث

تطورات الجبهة الجنوبية تنقلها مراسلة الجديد من قلب الحدث

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024