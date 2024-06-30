علي فياض: وإن لم تكن غزة نقاتل عدواً يحتل ارضنا

وتابع فياض خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل انه "على مدى كل العلاقة مع بكركي حزب الله كان حريصاً على علاقة احترام متبادل مع بكركي فكان هناك قنوات مفتوحة وحوار دائم ".

وتابع: "علمنا خلال الايام الماضية ان بكركي اتخذت قرارا بتوسعة اللجنة واضافة مقر للمشاركة فيها وهذا يعني رفع مستواها وهذا الامر مرحب من قبلنا ".

وعن الموقف الاخير الذي صدر عن البطريرك الراعي قال فياض: "حزب الله ارسل الى بكركي ان مجتمع المقاومة غاضب واننا والمقاومة مزعوجين جداً من الموقف الذي صدر وما حصل جرحنا في الصميم وكلمة الارهاب هي لغة تصادم ومواجهة وليست لغة اختلاف سياسي ".

واضاف: "هناك مقاومة وهناك اعمال مقاومة والقول ان الاعمال ارهابية ومن ثم التوضيح بانه لا يقفصد بالموضوع المقاومة يحتاج توضيحا على مستويين "ليست الاعمال ارهابية وليست المقاومة ارهابية".

ولفت فياض الى ان "الاب ابو كسم قام بخطوة ايجابية وكانت في الاتجاه الصحيح وما قام به النائب فريد الخازن قرئ جيداً من قبلنا ولكن برأينا الامر يحتاج الى خطوات اضافية وحبذا لو ان البطريرك يوضح الامر ".

وفي سياق متصل شدد فياض: ""حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا فنحن في مواجهة العدو وبالتالي نفتش على اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة

وشدد فياض على وجود انقسام سياسي حاد ولا يجوز على الاطلاق ان يكون هناك خطابات من هذا النوع فيما الجنوب بواجه ما يواجهه دون ان ننفي الحق في الاختلاف السياسي ولكن "في الوقت التي تدمر فيه منازلنا وكل التضحيات التي تقدم لا يجوز ان نستمع الى مواقف من هذا القبيل".

ونوه فياض بخطاب التيار الوطني الذي اطلقه خلال الاسبوعين الماضيين والذي ذكر بانه "اذا تعرض لبنان الى اعتداء فانا اقف معه مهما كان الخلاف السياسي معه"، واضفاً موقف التيار بالحكيم .

واضاف فياض: "حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا ونواجهه وبالتالي نفتش عن اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة".

وشدد فياض على ان ما تقوم به المقاومة "يجب ان يكون محل تقدير لا ادانة "، واضاف: "اقول انا اتحمل كل العبء ولكن لا يجب من المكونات الاخرى ان لا تقدم لا خطاب ولا اداء يشكل ذريعة للعدو باستكمال اعتداءاته".

واضاف فياض: "حتى لو لم تكن هناك غزة فنحن نقاتل عدو لا يزال يحتل ارضنا ونواجهه وبالتالي نفتش عن اللحظة المناسبة لاستكمال العمليات ضده وهذا حق المقاومة".

وشدد فياض على ان "الاسرائيلي والاميركي سيديرون الظهر للبنان لو لم يكن هناك مقاومة الفاعلة أكثر في مرحلة نشاطها العسكري ولنا الحق في ان نقاتل اسرائيل لانها لا تزال تحتل ارضنا".

ورد فياض على على كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة اليوم بالقول: "كلامه لا يقدم ولا يؤخر وليس له وظيفة في ازالة الغمامة التي حصلت والامر يحتاج الى خطوات اضافية ".

واضاف: "حزب الله يدرك خصوصية موقع بكركي ودوره ورمزيته ونريد ان تبقى قنوات الحوار مفتوحة وما حصل يحتاج الى احتواء ومعالجة والخطوات التي حصلت في الاتجاه الصحيح ولكن يجب ان تستكمل بالمزيد منها .

كما اعتبر فياض ان "الاسرائيلي غير جاهز للحرب المفتوحة وقد حُذر اميركيا من الحرب"، وقال: "خيار الحرب المفتوحة الموسعة بات مستبعداً ونحن جهزنا العدة لمواجهة كل الاحتمالات ".

واضاف: "لا نستبعد ان يلجا الاسرائيلي الى تصعيد عسكري غير قابل للتدحرج ".

وفي الملف الرئاسي اعتبر فياض ان من يرفض الحوار يرفض التفاهم ومن يتمسك بالحوار يريد معادلة "لا غالب ولا مغلوب"، واضاف: " نحن جاهزون لانتخاب رئيس فيما توفرت الظروف وجاهزون للحوار واطلاق مسار الرئاسة".

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