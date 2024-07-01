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محليات

ميقاتي: إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة

2024-07-01 | 13:42
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ميقاتي: إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة
ميقاتي: إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "لدى اللبنانيين إرادة للعيش وتحدّي كل الظروف الصعبة"، مشيراً إلى أنه مُطمئن للأيام المقبلة بأننا سنصل إلى حل، وقال: "إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة".

كلامُ الرئيس ميقاتي جاء خلال حفل إطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار" للموسم الصيفي 2024 من واجهة بيروت البحرية، اليوم الإثنين، 
وقال: "أشكر معالي الوزير وليد نصار على الجهد الاستثنائي الذي يقوم به.نحن شعب يريد العيش بكل ما للكلمة من معنى ومهما حصلت من تحديات. في اليومين الأخيرين، رأيت كيف يقبل اللبناني التحدي ويريد العيش بالرغم من كل الصعوبات. لقد  زرت الجنوب والتقيت ضباط الجيش وجنوده ووجدت كيف أنهم مستعدون في مراكزهم وسط أحداث جنوب لبنان، كما زرت مراكز الإمتحانات الرسمية في صور ورأيت أن الطلاب حضروا وسط غياب لا يُذكر، كما زرت اليوم مركز سرطان الأطفال وتفقدت الامتحانات الرسمية هناك وكيف أن الطلاب ملتزمون الحضور بكل جدية".
وتابع: "نسمع بعض الدعوات من دول لرعاياها بعدم المجيء الى لبنان، وأؤكد أنه حتى بعض من اتخذ هذا القرار ففي قرارة نفسه يريد المجيء الى لبنان. المواطنون العرب والأجانب يحبون لبنان ونحن نحبهم، وانا مطمئن باذن الله اننا سنصل الى حل في الايام المقبلة".
وأكمل: "عندما كان الوزير نصار يقوم بذكر أعداد الوافدين الى لبنان، مرّت ببالي فكرة ان وزارة السياحة يجب أن تكون وزارة السياحة والمغتربين، فيشعر المغتربون ونشعر نحن أيضا اننا اقرب الى بعضنا البعض".
وختم: "أنا مُطمئن للأيام المقبلة بأننا سنصل إلى حل وإرادة اللبناني أقوى من أي مشكلة وهو مُصرّ على الحياة".
ميقاتي: إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة

محليات

ميقاتي

لبنان

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