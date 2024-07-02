الجمهورية: الملف الرئاسي: تجميد ولا تحريك.. واشنطن تُبعد الحرب وتدفع لـ"حلّ العودتين"

كتبت صحيفة "الجمهورية": على المقلب السياسي، حديث في بعض الكواليس السياسية، لم يؤكّده أحد، عن حراك مكثف متوقّع خلال شهر تموز الجاري، محوره الأساس الملف الرئاسي. واما على المقلب الأمني، فخطّ ناري يزنّر منطقة الحدود الجنوبية، بمواجهات بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، ما زالت على الإيقاع نفسه من الصعود والهبوط، دون ان تتخطّى نطاقها المحصور على خط الحدود، او ترتفع فوق سقف قواعد الاشتباك الحاكمة للمواجهات منذ 8 تشرين الاول من العام الماضي. في انتظار تطورات تحدّد وجهتها، اما في اتجاه التصعيد اكثر، او في اتجاه حل سياسي يبدّد الاحتمالات الحربية، ويعيد الأمن والاستقرار لتلك المنطقة.