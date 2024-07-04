سامي الجميل: الحل بإنشاء جبهة المعارضة ويجب على الجميع ان يشارك فيها

واعتبر في حديث تلفزيوني، أنه "اذا نُفّذ القرار 1701 بشكل مجتزأ فلبنان سيبقى مخطوفًا، وان ما يريح

هو الـ1559 فيما 1701 يريح اسرائيل".

اضاف: "يجب ان يبقى في

من هو صامد بوجه الصعوبات والضغوط والرياح التي تساير، والتأكيد على 1559 رسالة للجميع اننا لن نستسلم مهما كانت التحديات ومصالح الدول، وقدرنا ان نقف في وجه الرياح، ففي 1975 كان هناك توطؤ دولي على حساب

ووقفنا يومها ضد المؤامرة ونجحنا والفضل لشهداء الكتائب وشهداء المقاومة ولو منهم لكان

بلدا بديلا".