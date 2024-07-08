السفير السعودي بعد لقائه لجنة متابعة إعلان الأزهر: مستقبلنا في الشرق هو السلام

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري مقر إقامته في اليرزة اليوم لجنة متابعة إعلان الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المراجع الدينية في لبنان لشرح رؤيتها بشأن تعزيز صيغة العيش المشترك وعدم إنحراف لبنان نحو دعوات التقسيم والإنقسام والتشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقال السفير السعودي للجديد إن مستقبلنا في هذا الشرق هو السلام البعيد كل البعد عن التعصب والطائفية والتطرف أيا كان مصدره وذريعته.