الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

السفير السعودي بعد لقائه لجنة متابعة إعلان الأزهر: مستقبلنا في الشرق هو السلام

2024-07-08 | 10:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير السعودي بعد لقائه لجنة متابعة إعلان الأزهر: مستقبلنا في الشرق هو السلام
السفير السعودي بعد لقائه لجنة متابعة إعلان الأزهر: مستقبلنا في الشرق هو السلام

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري مقر إقامته في اليرزة اليوم لجنة متابعة إعلان الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المراجع الدينية في لبنان لشرح رؤيتها بشأن تعزيز صيغة العيش المشترك وعدم إنحراف لبنان نحو دعوات التقسيم والإنقسام والتشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقال السفير السعودي للجديد إن مستقبلنا في هذا الشرق هو السلام البعيد كل البعد عن التعصب والطائفية والتطرف أيا كان مصدره وذريعته.

مقالات ذات صلة
السفير السعودي بعد لقائه لجنة متابعة إعلان الأزهر: مستقبلنا في الشرق هو السلام

محليات

السفير السعودي

وليد بخاري

السعودية

السنيورة

الليرزة

لجنة متابعة إعلان الأزهر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسيّرة تستهدف سيارة ودراجة نارية في بلدة القليلة ووقوع جريحين
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة طلوسة

اقرأ ايضا في محليات

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم
12:09

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

12:09

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟
11:47

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟

رسالة الرئيس الايراني المنتخب إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني:

11:47

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟

رسالة الرئيس الايراني المنتخب إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024